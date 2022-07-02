Мощный торнадо обрушился на юго-восток Китая. Сразу в нескольких округах страны ветер срывал куски крыш и фасады домов, рвал линии электропередачи и валил деревья.

Это уже четвертый торнадо в стране за месяц. Данных о пострадавших пока не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

