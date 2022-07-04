Демонстранты в Берлине вышли на акцию против поставок вооружений Киеву. Они потребовали от правительства Германии отказаться от идеи создания 100-миллиардного фонда, а средства пустить на увеличение социального финансирования.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут законной целью для войск РФ.

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