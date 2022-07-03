Мощный взрыв произошел на НПЗ в Китае

Мощный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Китае. На опубликованном в сети видео видно, как взрывной волной сносит чуть ли не все предприятие, в небо поднимается гигантский столб огня.

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