Компании ТиНАО представят в центре Москвы свою продукцию, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Выставки в Музее Победы посетили около 100 тысяч человек за полгода, сообщила пресс-служба музея.

Итоги Всероссийского конкурса артистов симфонического оркестра подвели в Москве. Лауреатами стали 48 музыкантов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

