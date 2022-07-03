Связывающие Калужское шоссе и Коммунарку эстакады открылись в ТиНАО

Дорог в ТиНАО становится все больше. На днях в округе открылось движение по эстакадам, связывающим Калужское шоссе и Коммунарку.

Благодаря этому быстрее теперь поедут не только машины: к метро "Ольховая" запустят новые маршруты общественного транспорта. Подробности в эфире телеканала Москва 24.

