Каспийское море обмелело в районе полуострова Мангистау

Масштабное обмеление Каспийского моря вызвало беспокойство жителей Казахстана. В районе полуострова Мангистау вода отступает под натиском суши, которая за последние 30 лет отобрала у моря значительную территорию.

Если ситуация с засухой не изменится, Каспию грозит экологическая катастрофа, считают эксперты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

