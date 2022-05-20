В Приморье ликвидируют нефтяное пятно длиной около двух километров

Гигантское пятно мазута длиной около двух километров ликвидируют в Приморском крае. Нефтепродукты попали в воду в бухте Рудная.

К этой минуте специалистам удалось собрать около 400 литров загрязненного грунта и очистить порядка 500 метров береговой линии. В воде установили специальные заграждения.

Утечка произошла из комплекса сооружений для отгрузки нефти. Еще в 2006 году пирс опустошили и законсервировали, однако внутри сохранились остатки мазута, которые и попали в воду. Сейчас владельца терминала ищут, его могут привлечь к ответственности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.