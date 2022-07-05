Монолитные работы завершены на станции "Бачуринская" московского метро

Специалисты завершили монолитные работы на платформе станции "Бачуринская" столичной подземки.

Станция будет оформлена в стиле супрематизма. Работы в настоящее время идут на 13-километровом участке Троицкой линии от "Новаторской" до "Бачуринской".

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