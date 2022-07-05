Еще 50 медленных зон для самокатов оборудуют в Москве. На них нельзя разгоняться быстрее 15 километров в час.

Ожидается, что в этом случае будет меньше происшествий с прокатным транспортом.

При этом подобные тихие зоны в столице уже действуют, например, они есть на пешеходных улицах в центре, на ВДНХ и в Парке Горького.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

