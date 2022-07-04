ЦППК запустит шесть новых поездов на Казанском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые поезда появятся на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе ЦППК.

Так, 4 июля первый из шести новых электропоездов серии ЭП2Д осуществил движение по маршруту Шиферная – Казанский вокзал, в течение недели на разные маршруты выйдут остальные, при этом шестой поезд будет резервным.

Как отметили в пресс-службе, электропоезда данной серии будут осуществлять движение по выходящим за пределы МЦД маршрутам.

Уточняется, что поезд состоит из 11 вагонов, они оснащены мягкими сидениями с USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, системой климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, Wi-Fi, дополнительными поручнями и велокреплениями. Кроме того, в новых поездах есть откидные пандусы и крепления для инвалидных кресел.

"Казанское направление стало шестым, на котором ЦППК запустила составы ЭП2Д по неэкспрессным маршрутам. Ежедневно по будням с его станций отправляются более 240 тысяч пассажиров", – добавили в пресс-службе перевозчика.

Ранее сообщалось, что четвертый диаметр свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы. Об этом сообщили в комплексе градостроительной политики города.

МЦД-4 наиболее сложная линия наземного метро с точки зрения строительства. На нескольких участках ведутся большие по объему работы.

Четвертый диаметр пройдет от подмосковной Апрелевки до Железнодорожного через всю Москву. Линия длиной 86 километров свяжет семь вокзалов – Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.