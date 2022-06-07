МЦД-4 свяжет семь центральных ж/д вокзалов столицы

Четвертый диаметр свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы. Об этом сообщили в комплексе градостроительной политики города.

МЦД-4 наиболее сложная линия наземного метро с точки зрения строительства. На нескольких участках ведутся большие по объему работы.

Четвертый диаметр пройдет от подмосковной Апрелевки до Железнодорожного через всю Москву. Линия длиной 86 километров свяжет семь вокзалов – Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

На линии будут размещены 39 станций, 37 из них откроют для пассажиров при запуске движения. Позже запустят еще две – Станколит и Ермакову Рощу. Особенность диаметра – самое большое количество пересадочных станций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

