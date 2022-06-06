ЦППК запустит дополнительные электрички в июньские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дополнительные поезда будут курсировать во время июньских праздников, сообщили в пресс-службе ЦППК.

Уточняется, что на Курском направлении с 11 по 13 июня будут ходить экспрессы № 7031 Курский вокзал – Тула-1 с отправлением в 10:38, № 7030 Тула-1 – Курский вокзал с отправлением в 15:51. На Казанском направлении 14 июня будет курсировать поезд № 7021 Рязань-1 – Казанский вокзал с отправлением в 04:10, а с 10 по 13 июня состав электричек № 6382, 6384, 6383, 6385 Черусти – Вековка увеличится до 11–12 вагонов.

Кроме того, 11 и 12 июня поезда в Московском транспортном узле будут следовать по расписанию субботы, а 13 июня – по графику воскресенья.

В пресс-службе добавили, что в расписание движения некоторых электричек будут внесены дополнительные точечные корректировки, а также изменится график в региональных центрах, обновленные данные будут опубликованы на официальном сайте компании.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги изменится с 25 мая до конца июня.

С 25 мая по 4 июня на станции Кунцевская будет проводиться замена нескольких стрелочных переводов. Технологические окна назначены в ночное время для сохранения движения днем. В выходные дни работы будут проводиться с 16:50 28 мая до 04:50 29 мая.

