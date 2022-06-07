Движение поездов на Калужско-Рижской линии введено в график после проверки инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на оранжевой ветке столичной подземки осуществляется в обычном режиме, сообщает телеграм-канал московского Дептранса.

"Движение на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что до этого на севере Калужско-Рижской линии на время были увеличены интервалы движения составов в связи с проверкой инфраструктуры.

Ранее на Замоскворецкой линии метро приостановили движение поездов из-за человека на путях. Сначала составы не ходили от "Автозаводской" до "Белорусской". Позже движение от "Театральной" до "Белорусской" ввели в прежний режим. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

По данным источников, пассажир, оказавшийся на путях, погиб. В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ заявили, что выясняются все детали случившегося.