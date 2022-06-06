Крымскую и Болотную набережные свяжет пешеходный мост

Пешеходный мост станет частью одного из главных туристических маршрутов в центре Москвы. Он свяжет Крымскую и Болотную набережные и позволит сэкономить время: из "Музеона" до памятника Петру I можно будет добраться на 10 минут быстрее. Об этом сообщил заммэра города Андрей Бочкарев.

Прогулочный маршрут будет непрерывным: от Воробьевых гор до достопримечательностей острова Балчуг. Эта территория известна в качестве места развития креативных индустрий и развлекательной сферы.

Длина моста составит 54 метра. Его габариты позволят пропускать более четырех тысяч человек в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.