Вокзальный комплекс со штаб-квартирой РЖД создадут у станции метро "Ржевская" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вокзальный комплекс со штаб-квартирой РЖД появится рядом со станцией "Ржевская" Большого кольца столичной подземки. Проект планировки территории был одобрен Сергеем Собяниным, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
По словам главы комитета Анастасии Пятовой, примерная площадь планировки равна 135,72 гектара. Ожидается, что на этой территории возведут ТЦ и рынок суммарной площадью 170 тысяч квадратных метров.
В рамках проекта планируется построить штаб-квартиру РЖД площадью 135 тысяч квадратных метров, разместить ГБУ "Жилищник", а также отстойно-разворотную площадку для транспорта.
Благодаря модернизации вокзальной части удастся разделить потоки пассажиров второй, третьей и четвертой линий Московских центральных диаметров, а также высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Санкт-Петербург.
Кроме того, будет сделано несколько надземных пешеходных переходов – МЦД-3 – МЦД-5 и переход от "Ржевской" к Рижскому вокзалу. Появится также надземный вестибюль станции столичной подземки "Ржевская". Вдоль вокзала создадут пешеходную зону с учетом продления трамвайных путей, обустроят съезды и остановки для транспорта.
Ранее сообщалось, что центр обслуживания пассажиров появится в рамках ТПУ "Нижегородская", который находится на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей. Здание комплекса соединят с уже возведенной технологической частью ТПУ. Благодаря этому пассажиры смогут попасть в торговые галереи из терминала № 1.
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