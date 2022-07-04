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Дополнительные поезда назначены из Москвы в Санкт-Петербург 8 и 9 июля из-за проведения Суперкубка России по футболу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на РЖД.

"Поезд № 266 отправится с Ленинградского вокзала Москвы 8 июля в 22:20 и прибудет на Ладожский вокзал Северной столицы на следующие сутки в 05:49. Двухэтажный поезд № 176 отправится 9 июля в 10:53 и прибудет в Санкт-Петербург в 18:25", – говорится в сообщении.

Обратно болельщики смогут отправиться в 01:58 10 июля и в 01:05 – 11 июля. Помимо этого, двухэтажный поезд отправится из Санкт-Петербурга в 09:20 11 июля и прибудет в столицу в 17:30. Билеты на дополнительные поезда в ближайшее время поступят в продажу.

Матч Суперкубка состоится 9 июля в 19:00 между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком".

Ранее стало известно, что чешский футболист Алекс Крал заявил о приостановке контракта со столичным ФК "Спартак". Инициатором приостановки контракта был Крал. Стороны приостановили его до 30 июня 2023 года.

