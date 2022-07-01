Суд Европейской федерации гандбола оставил в силе отстранение российских команд

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Суд Европейской федерации гандбола (EHF) оставил в силе решение об отстранении российских команд от участия в турнирах под эгидой организации, отклонив апелляции Федерации гандбола России и московского ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу EHF.

В постановлении федерации отмечается, что судейская комиссия не нашла фактических оснований для отмены решения, принятого исполкомом организации 28 февраля. В связи с этим отстранение российских сборных и клубов будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) 5 июля приступит к рассмотрению иска Российского футбольного союза (РФС) об отстранении российских команд от участия в международных турнирах. Также, по словам Дюкова, на 11 июля назначено рассмотрение иска, поданного российскими футбольными клубами.

