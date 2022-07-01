Чешский футболист приостановил контракт со "Спартаком"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Чешский футболист Алекс Крал заявил о приостановке контракта со столичным ФК "Спартак". Об этом говорится на сайте клуба.

Инициатором приостановки контракта был Крал. Стороны приостановили его до 30 июня 2023 года.

Чешский футболист играл за столичный клуб с лета 2019 года до лета 2021 года. Он провел в составе команды 60 матчей, выделившись шестью голевыми передачами. В этом сезоне полузащитник отыграл шесть матчей за West Ham.

Контракт Крала со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с клубами из РФ.

В организации пояснили, что правом на одностороннее приостановление действия трудового договора смогут воспользоваться игроки и специалисты, которые не достигли взаимного соглашения со своими клубами до 30 июня 2022 года включительно.

