Бочкарев: станция "Печатники" БКЛ метро готова на 70%

Станция "Печатники" Большой кольцевой линии метро готова уже на 70%. Там уже занимаются внутренней отделкой, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на этой станции наблюдаются очень сложные грунтовые условия. Так, для того, чтобы не допустить смещения тоннелей, приходится вести бетонирование аккуратно.

Полностью Большую кольцевую линию московского метро должны достроить уже в этом году. А в следующем БКЛ откроют для пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.