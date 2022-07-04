Стоимость ОСАГО для владельцев электросамокатов может составить от 7 до 15 тысяч рублей. Такую цену полиса и для других средств индивидуальной мобильности спрогнозировали эксперты.

Уточняется, что за основу взяли методики расчетов тарифов ОСАГО для автомобилей.

О введении автогражданки для электросамокатчиков не раз заявляли, в том числе и депутаты Госдумы. Спрос на такие средства передвижения постоянно растет, как и число происшествий. В прошлом году, по оценкам экспертов, было продано до 250 тысяч электросамокатов. За этот же период зафиксировали около 700 ДТП с их участием.

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