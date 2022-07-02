Еще 12 станций метро планируют открыть в ТиНАО в ближайшие годы

Еще 12 станций метро планируется открыть в ТиНАО в ближайшие годы. Один из знаковых проектов в этом направлении – строительство Троицкой линии метро.

Ожидается, что новой веткой будут ежедневно пользоваться около 100 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

