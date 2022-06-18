"The City. Гид": мосты для влюбленных

Какой московский мост называют "Поцелуев мост"? Откуда пошла традиция вешать на мосты замочки? И по какому мостику надо пройтись, чтобы семейная жизнь была счастливой и долгой.

Об этом и многом другом – в программе "Мосты для влюбленных".

