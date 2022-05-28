"The City. Гид": исторические кинотеатры

В каком кинотеатре можно посмотреть классику советского кинематографа? Почему когда-то детский кинотеатр "Пионер" теперь считается кинотеатром для взрослых? И в каком московском кинозале есть огромные окна?

Об этом и многом другом в программе "Самые старые кинотеатры Москвы".