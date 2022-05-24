Площадь кинотеатра "Алмаз" увеличится почти вдвое после реконструкции

17:01
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Площадь кинотеатра "Алмаз", который возводится по адресу улица Шаболовка, дом 56, увеличится почти вдвое и составит более 5,6 тысячи квадратных метров, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Он уточнил, что на данный момент на объекте достроены все дополнительные этажи, проводятся монтаж кровли, работы по устройству фасадов и прокладке внутренних инженерных коммуникаций.
"Как и было запланировано, "Алмаз" не утратит свою главную функцию. Здесь разместят четыре современных кинозала с сопутствующей инфраструктурой, а также торговые площади. Предусмотрена возможность проведения в здании культурных и общественных мероприятий", – сказал Войстратенко.
Кроме новых помещений, кинотеатр получит системы видеонаблюдения, пожаротушения и оповещения о ЧС. На подземном этаже появится супермаркет, а на первом и втором – торговые галереи и кафе. Сам кинотеатр появится на третьем этаже, а на четвертом будут техпомещения.
Кровлю здания украсит зенитный фонарь. Также там установят два грузопассажирских лифта грузоподъемностью 1 600 килограммов и один технологический, рассчитанный на 2 000 килограммов.
Реконструкция "Алмаза" началась в июне 2019 года, завершить ее планируют до конца 2022 года.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что работы по реконструкции стадиона "Москвич", расположенного в столичном районе Текстильщики, вышли на финальную стадию.
Стадион "Москвич" планируют открыть после реконструкции летом 2022 года
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