Разработчик Google заявил, что созданный компанией ИИ обладает сознанием

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Фото: depositphotos/wolterke
Инженер по программному обеспечению Google Блейк Лемойн заявил, что созданный компанией искусственный интеллект (ИИ) обладает собственным сознанием.
Речь идет о нейросетевой языковой модели LaMDA, тестированием которой Лемойн занимался с осени прошлого года. Его задача состояла в том, чтобы отслеживать, не использует ли чат-бот дискриминационную или разжигающую вражду лексику. В ходе выполнения данной задачи разработчик начал все больше убеждаться в мысли, что данный ИИ воспринимает себя как личность.
"Если бы я не знал точно, что это за компьютерная программа, которую мы недавно создали, я бы подумал, что это был 7-летний или 8-летний ребенок, который знает физику", – сказал Лемойн в интервью The Washington Post.
По информации газеты, после этого разработчик решил экспериментально доказать, что ИИ, с которым он имеет дело, является разумным. Затем он подготовил отчет, чтобы предоставить соответствующие данные руководству. Однако после этого Лемойна отстранили от работы, а его аргументацию начальство сочло не слишком убедительной.
В заявлении официального представителя Google Брайаны Гэбриелы, указывает издание, говорится, что свидетельства того, что LaMDA обладает сознанием, отсутствуют. По ее словам, есть множество доказательств обратного.
Кроме того, Google заподозрила Лемойна в нарушении политики конфиденциальности компании, поскольку в ходе своих экспериментов с искусственным интеллектом он консультировался со сторонними экспертами и контактировал с представителями юридического комитета американского конгресса.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия представила первый в мире законопроект, посвященный регулированию систем ИИ с распознаванием лиц. В нем отмечается, что ЕС будет строго ограничивать или запрещать применение технологий искусственного интеллекта в зависимости от степени риска для безопасности, жизни и прав граждан. К нейросетям с неприемлемо высоким риском предлагается относить системы, которые манипулируют человеческим поведением и влияют на свободу выбора.
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