ЕС намерен ограничить использование искусственного интеллекта

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Фото: depositphotos/Gorodenkoff
Еврокомиссия представила первый в мире законопроект, посвященный регулированию систем искусственного интеллекта (ИИ) с распознаванием лиц.
В нем отмечается, что ЕС будет строго ограничивать или запрещать применение технологий ИИ в зависимости от степени риска для безопасности, жизни и прав граждан.
К нейросетям с неприемлемо высоким риском предлагается относить системы, которые манипулируют человеческим поведением и влияют на свободу выбора.
Например, это касается устройств, которые поощряют опасное поведение несовершеннолетних, либо системы, позволяющие осуществлять социальную классификацию.
Последняя может применяться при анализе поведения в соцсетях, используя вес, пол, возраст, внешность, место рождения и проживания, место работы и должность.
Высокий риск также представляют системы с биометрической идентификацией, оценкой кредитоспособности или оценкой достоверности доказательств, используемой правоохранителями.
По мнению авторов законопроекта, использование ИИ должно быть ограничено поиском пропавших детей , преступников и предотвращением террористической угрозы.
Инициативы ЕС представлены на фоне массового применения подобных технологий в мире и бурной общественной дискуссии о корректности и законности этого.
Проект был вынесены на рассмотрение общественности, Европарламента и стран-членов ЕС. При одобрения они получат прямое действие на всей территории содружества.
Один из разработчиков сервиса Skype Яан Таллинн ранее назвал нейросеть главной угрозой человечеству, поскольку сейчас невозможно предугадать, каких вершин достигнет эта разработка.
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