Собянин: электробусы уже через год будут обеспечивать большую часть перевозок в ТиНАО

Сергей Собянин открыл в ТиНАО электробусный парк "Красная Пахра". Его площадь превышает 20 тысяч квадратных метров, что делает его крупнейшим автобусным парком в Европе. А в 2019 году в ТиНАО построили наземное метро МЦД-2 и продлили линии метрополитена.

Электробусный парк может обслуживать до 300 машин, там есть 200 зарядных постов и другая необходимая инфраструктура. Новое пространство должно помочь улучшить экологическую обстановку в ТиНАО – постепенно на всех маршрутах заработает экотранспорт.

Мэр города прокомментировал, что электробусы в 2023 году будут обеспечивать большую часть перевозок в ТиНАО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.