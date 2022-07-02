На юге Москвы начали капремонт Тульской эстакады

На юге Москвы начали капитальный ремонт Тульской эстакады. Чтобы не осложнять дорожную ситуацию, работы будут проводить в два этапа с поочередным перекрытием по одной полосе в каждом направлении.

В зоне ремонта появится временная разметка, скорость движения транспорта ограничат. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

