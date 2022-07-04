"Это наш город": пассажиры столичного метро смогут получить кешбэк за проезд

Пассажиры столичного метро смогут получить кешбэк за проезд. Он составит 10 рублей за каждую поездку.

Для этого необходимо оплатить вход в метро картой "Мир" с помощью FacePay. Карту следует зарегистрировать в программе лояльности или в мобильном приложении.

Акция работает на всех станциях метро, а также на платформе МЦК Кутузовская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

