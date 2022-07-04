Станция "Печатники" БКЛ готова на 70% – Бочкарев

На 70% готова станция "Печатники" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой, монтажом системы инженерного обеспечения, включая систему пожарообеспечения. Также готовы все лифтовые шахты.

Полностью Большую кольцевую линию московского метро должны достроить уже в этом году. А в 2023 году БКЛ откроют для пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.