Росавиация до 12 июля продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части РФ. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Особый режим в целях безопасности пассажиров там ввели 24 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.