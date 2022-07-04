Станция Очаково закрывается для продолжения реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

С 10 июля поезда будут следовать через Очаково без остановки. В перспективе станция войдет в состав МЦД-4. Там уже почти достроены новые платформы и крупнейший на Киевском направлении мост. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.