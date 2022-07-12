Сервис бесконтактной активации билетов запустили на направлениях МЦД-1 и МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сервис бесконтактной активации билетов с помощью технологии NFC запустили на Белорусско-Савеловском (МЦД-1) и Курско-Рижском (МЦД-2) диаметрах. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

В организации отметили, что теперь сервис бесконтактной активации доступен на всех направлениях ЦППК. По словам начальника IT-управления компании Игоря Евдокимова, с начала работы сервиса доля активации купленных в приложении на Android билетов неуклонно растет. В частности, в июне этот показатель приравнивался к 74%, а в начале июля он вырос до 81%.

"Пассажиры оценили удобство NFC – проход на станцию становится еще проще и быстрее. Достаточно открыть купленный в мобильном приложении ЦППК билет на телефоне и всего один раз приложить его к турникету – нет необходимости отдельно активировать билет на специальном экране. Это позволяет экономить до 10 секунд за один проход, а это около 2,5 часа в год", – подчеркнули в ЦППК.

Общее число пользователей, которые регулярно используют NFC, составило почти 29 000 человек.

Ранее сообщалось, что с 2010 года парк пригородных поездов в Центральном транспортном узле обновили на 65%. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что по поручению Сергея Собянина город продолжает работу по интеграции пригородных железнодорожных направлений в систему московского транспорта.

