В столичных аэропортах задержали и отменили 32 рейса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропортах Москвы задержали и отменили 32 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что:

во Внуково задержали 1 рейс и 8 отменили;

в Домодедово задержали 6 рейсов и 11 отменили;

в Шереметьево 2 рейса задержали и 4 отменили.

Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России до 5 августа. Мера затрагивает 11 аэропортов страны.

Так, ограничения действуют в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. В качестве альтернативных маршрутов перевозчикам рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.