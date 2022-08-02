Эскалатор на станции метро "Улица 1905 года" закроют на ремонт

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Эскалатор на станции "Улица 1905 года" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена закроют на ремонт, сообщается на официальном сайте столичного метро.

"С 3 по 5 августа на станции "Улица 1905 года" (выход №1) закроют на ремонт эскалатор", – указано в сообщении.

В начале июля заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил о старте пусконаладочных работ на восьми эскалаторах станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ). Глубина станции составит около 70 метров.

