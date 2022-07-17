Эскалатор в переходе со станции "Курская" закроют на ремонт с 18 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эскалатор в переходе со станции метро "Курская" Кольцевой линии на станцию "Чкаловская" Люблинско–Дмитровской линии будет закрыт на ремонт с 18 июля по 9 сентября 2022 года, сообщается на сайте московского метро.

Ранее сообщалось, что эскалатор на станции "Кожуховская" (выходы № 1–2) Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 18 по 20 июля 2022 года из-за проведения ремонтных работ.

До этого один из эскалаторов на станции метро "Шаболовская" Калужско-Рижской линии закрыли на два месяца из-за ремонта. Он не будет работать до 16 августа текущего года.