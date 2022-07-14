Выход № 1 на станции метро "Тульская" закроют с 16 июля

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Выход № 1 станции "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро будет недоступен для пассажиров с 16 по 18 июля. Об этом сообщается на официальном сайте столичного метро.

Уточняется, что временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что эскалатор в переходе со станции "Курская" на станцию "Чкаловская" Люблинской-Дмитровской линии метро закрыли на ремонт с 6 июля. Ограничения будут действовать до 30 августа.

До этого один из эскалаторов на станции метро "Шаболовская" Калужско-Рижской линии закрыли на два месяца из-за ремонта. Он не будет работать до 16 августа текущего года.

