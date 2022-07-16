Эскалатор на станции метро "Кожуховская" закроют с 18 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эскалатор на станции "Кожуховская" (выходы № 1–2) Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 18 по 20 июля 2022 года. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

Уточняется, что временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что эскалатор в переходе со станции "Курская" на станцию "Чкаловская" Люблинской-Дмитровской линии метро закрыли на ремонт с 6 июля. Ограничения будут действовать до 30 августа.

До этого один из эскалаторов на станции метро "Шаболовская" Калужско-Рижской линии закрыли на два месяца из-за ремонта. Он не будет работать до 16 августа текущего года.

