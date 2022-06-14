В ЦБ назвали целесообразным сбор биометрии у подростков старше 14 лет

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Банк России поддерживает инициативу ограничения сбора биометрических данных у подростков младше 14 лет, однако считает уместным разрешить сбор биометрии у несовершеннолетних старше указанного возраста. Об этом со ссылкой на регулятор сообщает газета "Известия".

В минувшем мае Госдума в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий запрет на сбор биометрических данных у лиц младше 18 лет в случаях, когда это не является обязательным. Как отмечает издание, принятие документа приведет к тому, что несовершеннолетние не смогут получать банковские услуги дистанционно. Кроме того, это затормозит развитие проекта Центробанка "Маркетплейс".

Комментируя сложившуюся ситуацию, в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выразили надежду на то, что законодатели найдут подход, который позволит несовершеннолетним продолжить пользоваться банковскими услугами в рамках закона и не повлияет на развитие проекта Единой биометрической системы.

В феврале текущего года стало известно, что ЦБ обсуждает с представителями российских кредитных организаций механизм под условным названием "платформа согласий". Он позволит гражданам РФ в один клик отзывать свои согласия на обработку персональных данных, которые они ранее передали банкам.

