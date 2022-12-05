Оттепель придет в столичный регион в конце недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К выходным в столичном регионе потеплеет, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Москве и области станет теплее на 8–10 градусов. Уже ночью в пятницу, 9 декабря, ожидается минус 2–7 градусов, днем – минус 1–3 градуса. В субботу ночью прогнозируется от 0 до 5 градусов мороза, днем – от минус 2 до 2 градусов

В воскресенье, 11 декабря, такая погода сохранится. При этом насколько продолжительным будет этот период, синоптик пока не указал.

"Сейчас прогностические модели говорят о разных вариантах дальнейшего развития. Насколько длительным будет период теплой погоды, можно будет с уверенностью говорить в середине недели", – подчеркнул Вильфанд.

Ранее сообщалось, что до 6 декабря температура воздуха в Москве будет на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

Горожанам рекомендовали тепло одеваться, прикрывать рот и нос шарфом, а также носить сухую и свободную обувь.



Синоптики предупредили москвичей об усилении морозов

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