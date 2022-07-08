"Доктор 24": личная жизнь в мегаполисе

Быть парой в мегаполисе – это непростое дело. Все стремятся к успеху в карьере, а личная жизнь отходит на второй план. Из-за этого пары распадаются, а здоровье ухудшается.

Как это предотвратить? Как сохранить любовь в большом городе, при этом оставаться здоровыми и красивыми? Об этом – в программе "Доктор 24".