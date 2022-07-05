"Доктор 24": День трудоголика

В мире 5 июля отмечают День трудоголика – самое время поговорить про профессиональное выгорание. Работа без выходных – как она приводит к профессиональному выгоранию? Почему так много молодых жителей больших городов от него страдают?

Как соблюдать баланс между работой и остальной жизнью? И что делать, если вы уже выгорели? Об этом – в программе "Доктор 24".