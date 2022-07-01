Названа стоимость сливы в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

За сливами можно отправиться на Рогожский рынок. Туда сливу привозят из Молдавии, Узбекистана и даже из Перу. Слива из Молдавии обойдется в 500 рублей за килограмм минимум, за те же деньги можно купить фрукты из Перу и Узбекистана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.