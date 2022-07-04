Названа стоимость персиков в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

За персиками можно отправиться на Москворецкий рынок. Туда фрукты везут из Армении и Узбекистана. Персики из Армении можно купить от 700 рублей за килограмм. Узбекистанские продают немного дешевле – от 600 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.