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В музейном комплексе "Царицыно" прошел бал "Инклюзион"

В музейном комплексе "Царицыно" прошел бал "Инклюзион"

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В Большом дворце музейного комплекса "Царицыно" прошел первый в истории бал "Инклюзион". Героями вечера стали 26 выпускников центров сопровождаемого проживания и домов-интернатов столицы с ментальными особенностями здоровья. К торжеству пары готовились почти три месяца: посещали уроки этикета и актерского мастерства, а работать над образами им помогали стилисты

Все выпускники, которые приняли участие в мероприятии, прошли программы подготовки к самостоятельной жизни и сегодня живут как обычные горожане – создают семьи, работают, встречаются с друзьями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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