Эксперт рассказал, как определить прочность льда на водоеме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Максим Аршакян рассказал, как определить прочность льда на водоеме. Об этом сообщает "Радио 1".

По его словам, в настоящее время толщина льда на подмосковных водоемах составляет от 2 до 4,5 сантиметра.

"Говоря простым языком, он еще с водой, он очень хрупкий и опасный. Безопасная толщина льда – 20–25 сантиметров", – сказал эксперт.

Аршакян подчеркнул, что лед становится устойчивым, когда температура воздуха длительное время не опускается ниже 10–12 градусов мороза.

По его словам, прочность льда можно определить по цвету. Если лед белый, он достаточно прочен, если темный – хрупкий.

Ранее замначальника Московской спасательной службы на водных объектах Александр Рангаев рассказал, что проверять прочность льда ударом ноги нельзя. По его словам, при переходе водоема по льду следует пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии – убедиться в прочности льда с помощью пешни – палки.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!