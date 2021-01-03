Спасатели призвали не проверять прочность льда ударом ноги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Замначальника Московской спасательной службы на водных объектах Александр Рангаев рассказал Агентству "Москва", что проверять прочность льда ударом ноги нельзя.
Он указал, что при переходе водоема по льду следует пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии – убедиться в прочности льда с помощью пешни – палки.
Специалист добавил, что из-за потепления в столице лед может неплотно соединяться с сушей, поэтому надо осторожно спускаться с берега. Рангаев подчеркнул, что лед редко проламывается мгновенно. Обычно этому предшествуют проседание льда и характерное потрескивание.
"В этом случае следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам, скользящим ("старческим") шагом", – пояснил спасатель. Он заключил, что на подледную рыбалку нельзя брать с собой алкогольные напитки, а лучше взять горячий чай.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что зимняя погода придет в столицу с понедельника. По его словам, 4 января произойдет уверенное понижение температуры – ночью будет минус 2-7, днем – от 0 до минус 5.
Москвичам рассказали о погоде на ближайшее время
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