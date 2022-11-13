Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы зимой

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о ситуации с патрулированием столичных водоемов зимой. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Обеспечению безопасности на водоемах уделяется особое внимание, в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке. Всего планируется задействовать более 20 единиц такой техники", – заявил Бирюков.

Заммэра напомнил, что подобный вид транспорта достигает скорости с 50–80 километров в час. Спасательный флот пополнился также аэролодкой "Север-650К". Помимо этого, для спасения людей будут задействовать подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль.

Петр Бирюков также добавил, что в Москве регулярно ведут профилактическую работу. Спасатели патрулируют береговые зоны, рассказывают отдыхающим об опасности выхода на лед. Кроме того, регулярно отслеживается толщина льда на водоемах столицы. Под особым контролем – места несанкционированного выхода на лед и зимнего купания.

В столице сейчас действуют 25 станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. На оснащении у этих центров находятся более 180 плавсредств с аварийно-спасательным оборудованием.

В марте 2022 года МЧС напомнило москвичам об опасности выхода на лед из-за небезопасной толщины покрова.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!