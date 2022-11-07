Москва 24 покажет, как спасатели оказывают помощь пострадавшим на водных объектах зимой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

8 ноября состоится пресс-конференция на тему "Подготовка спасателей на воде к обеспечению безопасности на водоемах города в зимний период".

О системе обеспечения безопасности на водных объектах будут рассказывать:



заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Андрей Иванов;

исполняющий обязанности начальника ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" Александр Рангаев.

В практической части мероприятия спасатели продемонстрируют журналистам подготовку водолазного снаряжения, выполнят тренировочные водолазные спуски, отработают спасение пострадавшего из ледяной полыньи.

ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА ПО ПРИЧИНЕ ПЕРЕНОСА МЕРОПРИЯТИЯ. СЛЕДИТЕ ЗА АНОНСАМИ. БЛАГОДАРИМ ЗА ПОНИМАНИЕ.

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