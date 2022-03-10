В МЧС напомнили об опасности выхода на лед на столичных водоемах

Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

В МЧС напомнили москвичам об опасности выхода на лед.

"Исключите пребывание у водоемов в темное время суток и плохую погоду. Не подходите близко к водоему и не стойте у обрывистого берега", – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что толщина льда в настоящее время не является безопасной.

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за морозов. Новое предупреждение будет действовать до 00:00 субботы, 12 марта.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что морозные ночи прогнозируются в Москве и Подмосковье в конце рабочей недели. Он уточнил, что ночные температуры будут опускаться до -12...-16 градусов, а дневные – до -1...-5.

