В МЧС напомнили об опасности выхода на лед на столичных водоемах

Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
В МЧС напомнили москвичам об опасности выхода на лед.
"Исключите пребывание у водоемов в темное время суток и плохую погоду. Не подходите близко к водоему и не стойте у обрывистого берега", – говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что толщина льда в настоящее время не является безопасной.
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за морозов. Новое предупреждение будет действовать до 00:00 субботы, 12 марта.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что морозные ночи прогнозируются в Москве и Подмосковье в конце рабочей недели. Он уточнил, что ночные температуры будут опускаться до -12...-16 градусов, а дневные – до -1...-5.
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